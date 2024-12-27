شهداء برصاص أجهزة السلطة الفلسطينية مع استمرار حصار جنين

العالم – خاص بالعالم

حضَّرَ الطالب الجامعي زين باقتي ورود وحلوى لأساتذته في الجامعة، كان ينوي إهداءهما الأسبوع المقبل، ولكن رصاص الاحتلال قتله خلال اقتحام بلدة يعبد غربي جنين.

الطلاب أيضاً يعيشون تحت مرمى نيران أجهزة السلطة، هذا واثق البشر طالب الثانوية العامة يقول إن الدراسة في المخيم صارت أشبه بالرُعب.

أكثر من ثلاثة أسابيع والأحداث مشتعلة في مخيم جنين، خمس شهداء برصاص اجهزة السلطة، فيما ارتفع عدد العناصر الذين ارتقوا إلى اربعة، بيد أن المؤشرات على الأرض تنبؤ باستمرار العملية على المخيم

| في الوقت الذي تشهد به الضفة الغربية تصاعد اعتداءات المستوطنين ومزيد من الشهداء برصاص جيش الاحتلال والسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية لا زال مخيم جنين تحت وطأة حصار اجهزة السلطة الفلسطينية.



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