 ترمب: سنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة

العالم - الأميركيتان

وأضاف ترمب: سأقوم بتغييرات كبيرة في واشنطن والأغلبية الجمهورية في الكونغرس تدعم ترشيحاتي للمسؤولين

وصرح: سنتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها الولايات المتحدة بشكل سخيف

وقال ترامب إنه ينتظر عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل النزاع في أوكرانيا

وزعم ترمب: أحداث 7 أكتوبر وحرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو أني كنت رئيسا للولايات المتحدة

كما طالب بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل وبدون أي أسئلة

وأضاف: من غير القبول فرض رسوم عالية على البحرية الأمريكية والسفن الأمريكية عند مرورها في قناة بنما