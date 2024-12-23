الضفة الغربية تشهد أوسع حملة اعتقال منذ 7 اکتوبر

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الخليل، أحمد الحلايقة ان جيش الاحتلال شن حملة اعتقال واسعة جداً ضد مخيم الفوار الواقع جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

واضاف مراسل العالم ان حملة الاعتقالات بدأت منذ ساعات الفجر الاولی حيث وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين الی أكثر من 100 معتقل في حملة وصفها نادي الاسير الفلسطيني، أوسع حملة اعتقالات منذ السابع من اكتوبر.

وأشار مراسل العالم ان قوات الاحتلال جمعت المعتقلين في احدی الساحات العامة وتم التحقيق الميداني معهم من قبل ضباط جيش الاحتلال الاسرائيلي.

ورأی مراسل العالم ان هذه الحملة، هي عملية ترهيب وتخويف بحتة تم فيها تفتيش عدد كبير من المنازل الفلسطينية.

للمزيد من التفاصيل حول باقی حملات الاعتقال في الضفة الغربية شاهد الفيديو المرفق..