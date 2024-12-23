الأمن الفلسطيني يشعل النيران في منازل المقاومين بجنين

العالم _ فلسطين

تشتعل الاحداث في الضفة الغربية من جميع الجهات، الاحتلال والسلطة الفلسطينية والضحية هم المواطنون. فمن جهة الاحتلال حيث وسع الجيش الاسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية فجاءت البيانات حول اعتقال اكثر من 70 فلسطينيا بينهم فتية خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، وفي بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 20 شخصا.

اما بالقدس المحتلة فاصيب 3 أشخاص لدى اقتحام مخيم قلنديا، مع أطلاق قنابل ضوئية خلال اقتحام قوات الاحتلال حي كفر بالاضافة الى اعتقال شاب والتنكيل بالمواطنين بعد اقتحام قوة مستعربين لبلدة العيساوية مستعينة بمركبة المياه العادمة. وطال التصعيد مخيم جنين بدعم اسرائيلي تواصل السلطة الفلسطينية التي تشكل الجهة الاخرى حصار المدينة ومخيمها.

لينكشف عن اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الأمن الفلسطينية وفصائل المقاومة داخل المخيم بعد ان استخدمت قوات الامن قذائف الآر بي جي خلال الاشتباكات في محيط المخيم والمستشفى الحكومي.

وأصيب خلال الاشتباكات المستمرة الفتى مجد زيدان برصاص الأمن الفلسطيني الذي استشهد على إثرها، كما أشعلت النيران بمنزل احد المقاومين لتصل النيران بعدها إلى أكثر من 3 منازل.

فيما أعلن عدنان الضميري الناطق باسم أجهزة أمن السلطة مقتل الرقيب أول مهران قادوس مؤكدا على عدم تهاونهم.

لترد حماس بأنها تدين وترفض خطاب المناطق والتحشيد الخطير الذي تقوم به السلطة في مدن الضفة، محذرة من آثاره على وحدة الصف الفلسطيني.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..