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وزير الحرب في كيان الاحتلال يعلن مسؤولية "اسرائيل" عن اغتيال الشهيد هنية
عاجل
4 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال شقة سكنية بمدينة غزة
عاجل
الطائرات المسيرة اليمنية تنفذ عمليتين ضد مواقع الاحتلال في عسقلان ويافا
عاجل
العميد سريع:نفذ طيراننا المسير عمليتين ضد مواقع الاحتلال في عسقلان ويافا
عاجل
بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع
عاجل
أبو عبيدة يؤكد أن هجمات جيش الاحتلال قد تؤدي الى مقتل الأسرى
عاجل
أبو عبيدة: الابادة بشمال القطاع تستهدف المدنيين للتغطية على مخازي الجيش
عاجل
أبو عبيدة يؤكد أن مصير أسرى الاحتلال مرهون بتقدم جيشه في بعض المناطق
عاجل
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: العدو يخفي خسائره الحقيقية
عاجل
شهيدان واصابة بقصف مسيرة للاحتلال بلدة الطيبة بجنوب لبنان
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 23-12-2024
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الإثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.