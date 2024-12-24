اليمن يواصل هجماته انتصارا لغزة و'ترومان' تبتعد 800 ميلا

العالم - اليمن

وفي الوقت نفسه، واصلت صنعاء بوتيرة عالية معركة الإسناد لقطاع غزة على رغم التهديدات الإسرائيلية، واستهدفت بهجومين بالطائرات المسيّرة، أمس الاثنين، تل أبيب وعسقلان في فلسطين المحتلة.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية ابتعاد «هاري ترومان» نحو 800 ميل بحري عن المياه الإقليمية لليمن، فيما قالت مصادر إعلامية مقرّبة من حكومة صنعاء، لـ»الأخبار»، إن الحاملة ترابط حالياً قبالة ميناء جدة، مشيرة إلى أن الصور الخاصة بمواقع تتبّع حركة الطيران، كشفت وصول طائرة نقل أميركية من قاعدة الأسطول الخامس في البحرين وهبوطها على متن الحاملة.

ومساء أمس، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، تنفيذها عمليتين عسكريتين بواسطة طائرات مسيّرة من طراز «يافا» طاولت هدفين عسكريين في تل أبيب وعسقلان.

ووسط تحريض إسرائيلي متصاعد على ضرب اليمن، شارك فيه رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، أكد مصدر عسكري مطّلع، لـ»الأخبار»، أن صنعاء «على جهوزية عالية لردع أي عدوان أميركي - بريطاني - إسرائيلي ضدها»، مضيفاً أن «أي تصعيد جديد سيدفع صنعاء إلى الانتقال إلى المرحلة السادسة من التصعيد ضد الكيان الإسرائيلي».

وأشار إلى أن «القوات المسلحة اليمنية تستخدم أسلوباً متناسباً للرد على العدوان»، محذّراً من أن «أي عدوان جديد على المحافظات الواقعة تحت سيطرة حركة أنصار الله، سيُقابل بتوسيع نطاق العمليات العسكرية ضد المصالح الأميركية والبريطانية في المنطقة، وتكثيف الهجمات على الكيان الإسرائيلي».

وذكّر المصدر بأن حركة «أنصار الله» اعتمدت «سياسة النفَس الطويل في مواجهة الكيان الإسرائيلي والعدو الأميركي».

وتهدف حملة التحريض الإسرائيلية المكثّفة ضد «أنصار الله»، إلى تشكيل تحالف دولي مناهض للحركة، بعد تصاعد ضربات جبهة الإسناد اليمنية ضد الكيان الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية.

كذلك، كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست»، في تقرير، أن رئيس «الموساد» الإسرائيلي، ديفيد برنياع، «دعا خلال مناقشات رفيعة المستوى بين القيادة السياسية والأمنية في الكيان المحتل لفلسطين، إلى توجيه ضربة مباشرة لإيران في أعقاب الهجمات اليمنية».

وأضافت الصحيفة أن «الولايات المتحدة اتخذت قرارها بتكثيف أنشطتها في الأيام الأخيرة بعدما اعتبرت أن سياستها وإجراءاتها ضد انصار الله خلال العام الماضي كانت غير كافية»، لافتة إلى أن «اتخاذ هذا القرار جاء بعدما رأت واشنطن زيادة في مخاوف الشركات العالمية من دخول البحر الأحمر، وأن انصار الله استمروا في إطلاق النار على كيان الاحتلال الإسرائيلي والسفن الدولية»، مؤكدة «وجود تعاون مشترك بين واشنطن وتل أبيب في هذا الشأن».

وفي أعقاب دعوة وزير الحرب الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، حكومة الكيان إلى التواصل مع الحكومة الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي والجماعات المسلحة التابعة لها، وتزويدها بالسلاح لقتال حركة أنصار الله، وإشغال الحركة على المديَين المتوسط والطويل، أعلن عدد من القبائل الموالية لصنعاء في طوق العاصمة ومحافظات أخرى، جهوزيتها بالمال والسلاح لإفشال أيّ مخطّط إسرائيلي يتم تنفيذه عبر تلك الأطراف، في وقت نفّذت فيه استعراضات مسلحة واسعة.

الواقع أن العدوان الإسرائيلي على صنعاء، ومن بعده العدوان الأميركي - البريطاني، أعادا الالتفاف الشعبي إلى جانب «أنصار الله» والقوات المسلحة بشكل كبير، ما أزعج الكثير من المراقبين الموالين لحكومة عدن، والتي اعترف بعض مسؤوليها بأنّ العدوان الخارجي لم يضرّ بالحركة، بل أفادها في مكان ما.