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الاحتلال يستهدف عناصر تأمين المساعدات في غزة مرتين خلال 24 ساعة + فيديو

الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من جنوب قطاع غزة، كما استشهد عدد من عناصر تأمين المساعدات، بقصف إسرائيلي استهدفهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

العالمخاص بالعالم

عدوان مستمر وارتفاع في عدد الشهداء والجرحى في قطاع غزة.. حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة لحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

واستشهد نحو خمسة من عناصر تأمين المساعدات بقصف إسرائيلي استهدفهم في مدينة دير البلح وسط القطاع.

ولم تكن هذه المجزرة الأولى التي يرتكبها الاحتلال بحق عناصر تأمين المساعدات الإنسانية في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة، إذ قام باستهدافهم قبل ساعات أيضا في منطقة المواصي غرب رفح جنوب قطاع غزة، واستشهد فيها أكثر من خمسة عناصر وأصيب نحو 30 مواطنا آخرين كانوا ينتظرون وصول المساعدات.

وارتقى أربعة شهداء بينهم سيدتان وطفل وسقط عدد من الجرحى جراء قصف استهدف شقة سكنية تعود لعائلة صيام قرب حمام السمرة شرق مدينة غزة، كما تعرضت منطقة الزيتون جنوبي مدينة غزة إلى قصف عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقامت مدفعية الاحتلال باستهداف الطابق الثالث في مستشفى العودة في مخيم جباليا شمالي القطاع، وأطلق جيش الاحتلال النار بشكل مباشر على المستشفى، واستهدفت مروحياته منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا، وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الأندونيسي شمال غزة.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني إن هناك طفلا فلسطينيا واحدا يقتل كل ساعة في قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 14 شهرا.

وبين لازاريني في منشور له على منصة إكس أنه لا يمكن تبرير قتل الأطفال بأي شكل من الأشكال وأنهم أرواح وليسوا أرقاما ولهم الحق بالعيش مثل باقي أطفال العالم.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات كيان الاحتلال المتعلقة بانشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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