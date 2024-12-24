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الادميرال ايراني: قادرون على صنع المعدات البحرية المعقدة جدا

الادميرال ايراني: قادرون على صنع المعدات البحرية المعقدة جدا
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد القوات البحرية للجيش الايراني الادميرال "شهرام ايراني" ان هذه القوات باتت قادرة على صنع المعدات البحرية المتطورة جدا.

العالم _ إيران

وقال الادميرال ايراني في تصريح عقب التوقيع على عقود لصنع المعدات البحرية في مقر وزارة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية، عصر الثلاثاء، ان القوات البحرية الايرانية قد اظهرت قدراتها واختصاصها العالي من قبل، في المحيطين الاطلسي والهادئ وان مدمرة دنا هي من صنع شبابنا، واليوم فان مستوى بلادنا هو صنع المعدات البحرية المتطورة جدا.

واضاف الادميرال ايراني ان ما جرى اليوم كان اول خطوة قامت بها الحكومة لتنفيذ اوامر سماحة قائد الثورة الاسلامية للتطوير والتنمية البحرية، واليوم فان صنع القطع البحرية بهذا المستوى لم يعد امرا معقدا بل انه عمل بسيط جدا للخبراء الايرانيين.

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