إصابة أكثر من 9 مستوطنين عند هروبهم الى الملاجئ بعد اطلاق صاروخ من اليمن

وتحدثت منصات للمستوطنين عن فشل دفاعات الاحتلال في اعتراض الصاروخ اليمني وبثت مشاهد للصاروخ في سماء فلسطين المحتلة.

وافاد الاعلام العبري بتفعيل صافرات الانذار في أكثر من مئتي نقطة بعد رصد الصاروخ اليمني مشيرا إلى إصابة 9 مستوطنين عند هروبهم للملاجئ.

واضاف الاعلام العبري أن طائرة كانت تستعد للهبوط في تل أبيب غيرت مسارها لتجنب الصاروخ.

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واعترف جيش الاحتلال الصهيوني في منشور على منصة إكس انه للمرة الخامسة في أسبوع، سارع الملايين إلى الملاجئ مع شن القوات المسلحة اليمنية هجوما صاروخيا.

* فيديو: لحظة وصول الصاروخ اليمني إلى الاراضي المحتلة

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