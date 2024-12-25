صنعاء تكشف نوع الصاروخ الذي استهدف كيان الاحتلال

العالم-اليمن

وأعلنت إطلاق صاروخ بالستي أسرع من الصوت من نوع "فلسطين 2"، على هدف عسكري إسرائيلي في يافا.

وأكد بيان القوات المسلحة اليمنية أن "العملية حققت أهدافها بنجاح"، مشيرا إلى أن "العمليات العسكرية ضد إسرائيل مستمرة خلال الفترة المقبلة"، و"لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أعلن جيش الإحتلال أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه فلسطين المحتلة.

وأشار البيان إلى إطلاق صفارات الإنذار "في مناطق عدة بوسط إسرائيل"، في إجراء احترازي خشية سقوط شظايا.

وكانت صنعاء أعلنت أمس الثلاثاء استهداف وسط فلسطين المحتلة بصاروخ بالستي.

وقالت مصادر صحية للاحتلال، أنه لم يصب أي شخص بأذى.