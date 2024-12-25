صنعاء: ضربنا أهدافا حيوية في يافا والمنطقة الصناعية بعسقلان

العالم - اليمن

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أن سلاح الجو المسير استهدف في العملية الأولى هدفا حيويا حساسا للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة.

وأشارت إلى أن العملية الثانية استهدفت المنطقة الصناعية للكيان الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرةٍ مسيرة.. مؤكدة أن العمليتين حققت أهدافهما بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة مضيها في نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {یـٰۤأیها ٱلذین ءامنوۤا۟ إن تنصروا۟ ٱلله ینصرۡكمۡ ویثبتۡ أقۡدامكمۡ } صدق الله العظيم

انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس

نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت هدفا حيويا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ وقد حققت العملية هدفها بنجاحٍ بفضل الله.

والأخرى استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرةٍ مسيرةٍ وحققت هدفها بنجاحٍ بفضل الله.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها ماضية بعون الله تعالى في نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 24 من جمادى الآخرة 1446للهجرة

الموافق للـ 25 ديسمبر 2024م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية