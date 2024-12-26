الجهاد الاسلامي والشعبية: ندين المجزرة الدموية بحق صحفيين في النصيرات

العالم - فلسطين

وقالت حركة الجهاد في بيان: إن الجرائم الممنهجة التي يرتكبها العدو بحق الإعلاميين والأطقم الصحفية هي محاولة لطمس جرائمه والتعتيم عليها في تماد متعمد ومتواصل بحق الإعلاميين منذ بداية عدوانه النازي على قطاع غزة، في إطار حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني.

وأضافت حركة الجهاد : إننا إذ نزف إلى شعبنا الفلسطيني شهداء الحقيقة من الإعلاميين والصحافيين ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي جميع المؤسسات الإعلامية والحقوقية إلى إدانة هذا السلوك المشين والاستمرار في كشف الجرائم والمجازر التي يواصل مجرمو الحرب في حكومة الكيان وجيش الاحتلال ارتكابها.

الجبهة الشعبية تحمل الإدارة الأميركية المسؤولية عن اغتيال الصحفيين في "قناة القدس اليوم"

حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الإدارة الأمريكية والدول الغربية المتواطئة المسؤولية المباشرة عن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين.

وأشارت الجبهة في بيان وصل "وصل قناة فلسطين اليوم"، يوم الخميس، إلى أنه كان آخرها استهداف خمسة من صحفيي قناة “القدس اليوم” الفضائية أثناء تأديتهم واجبهم المهني في مخيم النصيرات.

وقالت: إن "اغتيال صحفيي قناة القدس اليوم، شهداء الحقيقة الأبطال فيصل أبو القمصان، أيمن الجدي، إبراهيم الشيخ علي، محمد اللدعة، وفادي حسونة محاولة بائسة لطمس الحقيقة وإخفاء جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا، كما لن تستطيع إيقاف مسيرة الإعلام الفلسطيني الملتزم بكشف جرائم الاحتلال أمام العالم".

وتوجهت الجبهة بالتعازي الحارة لإدارة قناة القدس اليوم، ولعائلات الشهداء الصحفيين الشجعان. وأكدت أن دماءهم الطاهرة ستبقى شاهدًا على جرائم الاحتلال ودافعاً لمواصلة النضال.

ودعت الجبهة المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين إلى التوقف عن سياسة الصمت والتواطؤ، واتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة، وضمان الحماية الكاملة للصحفيين الفلسطينيين الذين يضحّون بأرواحهم لنقل معاناة شعبنا.