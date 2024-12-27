الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان…  والمقاومة تضرب قواته شمالاً

العالم - فلسطين المحتلة

يأتي ذلك ضمن مساعي الاحتلال في تدمير النظام الصحي كليًّا وفرض ظروف معيشية مميتة تؤدي إلى هلاك الفلسطينيين وحرمانهم من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، ضمن جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحسب موقع "المنار"، نقلا عن مراسله، فان قوات الاحتلال أصدرت أوامر إخلاء للموجودين داخله عند اقتحامه، سبق ذلك قصف الطائرات الإسرائيلية المعادية محيط المستشفى بمشروع بيت لاهيا، وذلك بعد اقتحامه في وقت سابق اليوم.

ووفق مصادر طبية، فإن 350 شخصا يتواجدون داخل المستشفى من بينهم 75 مصاباً ومريضاً، بالإضافة إلى مرافقيهم، و180 من الكادر الطبي والعاملين في أقسام المستشفى المختلفة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) أن أحد مقاتليها فجر نفسه في قوة للعدو من 5 جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح في شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.

وأكدت “القسام” أنها قنصت جنديين من قوة النجدة التي تقدمت نحو تل الزعتر وأمطرتها بقنابل يدوية إسرائيلية الصنع.

بدورها، أعلنت “سرايا القدس” (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) أنها دمرت بعبوة ثاقب برميلية آلية عسكرية معادية خلال توغلها جنوب أبراج العودة في بيت حانون شمالي القطاع.

هذه الضربات النوعية للمقاومة، تأتي مع استمرار الحصار والعدوان الوحشي شمالاً، وآخر تطوراته الاستهداف المركّز للاحتلال لمستشفيات غزة لا سيما في الشمال.

هذا وواصل الاحتلال غاراته مكثفاً استهداف أحياء مدينة غزة وسط القطاع، مما خلّف عدداً من المصابين والشهداء. وفي هذا السياق، أفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينياً في غارات معادية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم.

ونفذ الاحتلال عمليات النسف بواسطة روبوتات مفخخة تقوم آليات العدو بزرعها بين المباني وسط الأحياء السكنية، وتحدث دماراً هائلاً.