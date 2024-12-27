تفاعل واسع  مع إسقاط اليمن لأقوى رموز القوة الجوية الأمريكية

العالم – نقطة تواصل

وسلط البرنامج الضوء علىابتلاع البحر الاحمر رمز التفوق التكنولوجي الأمريكي في حدث لافت وغير متوقع، اليمن ينجح في إسقاط طائرة F18 ، الطائرة التي تعتبر من أقوى رموز القوه الجوية الامريكية فكيف لدولة تعيش تحت ضغط الحصار والتحديات أن تحقق هذا الانجاز الذي قلبت التوقعات واستعرض البرنامج مقطع فيديو يوثق هذه اللحظة المفصلية والذي تداوله النشطاء على نطاق واسع وموثقا اللحظات الحاسمة لهذا الحدث الكبير.

واستعرض البرنامج التفاعل الذي احدثه الانجاز على منصات العالم الافتراضي فقد اجتاحت العديد من الاشتراكات والتعليقات والتدوينات كل مكان محملة بآراء متنوعة وتحليلات مثيرة ، حيث تم تداول الهاشتاغات على نطاق واسع والهاشتاغ الاول قال:" اليمن ينجح في اسقاط طائرة F18 ، وهاشتاغ:" اليمن تنتصر"، وهاشتاغ:" قوه الردع اليمني"، وهاشتاغ:" فخر اليمن"، واليمن في مواجهة العدوان" وهاشتاغ "صواريخ اليمن".

كما عرض البرنامج أبرز التعليقات التي عكست ردود فعل الجمهور حول اسقاط طائرات اف 18 وما الذي أضافته هذه التفاعلات من أبعاد جديدة لهذا الحدث:

ففي منصة اكس كانت التدوينة الاولى لنبيل قال فيها:" البحر الاحمر ابتلع أول طائرة أمريكية حربية اف 18 على يد أبطال القوات المسلحة اليمنية ولى زمن العربدة الامريكية".

وقال الدكتور أمين الشامي:" الولايات المتحدة الامريكية القيادة المركزية اعلنت عن سقوط هذه الطائرة في البحر الأحمر وتقول انه عن طريق الخطأ هكذا قالوا وما كذبوا وما جانبوا الحقيقة والصواب وما بالغوا.. فحربهم هلى اليمن هو طريق الخطا.. هوالسير نحو المجهول! هو العذاب بلا سقف! وهو العناء بلا طائل".

وتطرق البرنامج إلى موضوع خط الجثث في قطاع غزة الذي يتسارع يوما بعد يوم إذ لا يكاد يمر يوم من دون ان يضاف الى هذا الخط جثة جديدة حيث يتسابق جنود الاحتلال على قتل الفلسطينيين حيث علق عبر منصة فيسبوك النشطاء، وقال يونس:" بعد كل ما حدث لماذا تستخدمون ما يجري لقد انتهت كل القيم الانسانية نحن نعيش "قانون الغابة" عبد الرحمن عبر منصة "اكس" لا رحمة لا شفقة يقتلون كل ما يتحرك بلا أي سبب، إجرام منقطع النظير والعالم ساكت عن كل هذه الفظائع إلى متى كل هذا الظلم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...