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العثور على مواطنة استشهدت بمنزلها في يارون جنوبي لبنان

العثور على مواطنة استشهدت بمنزلها في يارون جنوبي لبنان
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

عثر فريق من الصليب الأحمر اللبناني والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجمعة على المواطنة نجوى غشام متوفاة في منزلها في بلدة يارون اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة، وذلك بعد إصابتها برصاص العدو الاسرائيلي ما أدى الى استشهادها.

العالم _ لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام انه "بعد الكشف على جثمان المواطنة نجوى غشام (75عاما) التي أجلى جثتها الصليب الأحمر اللبناني واليونيفيل من منزلها في بلدة يارون، تبين إصابتها بطلقات نارية أدت إلى استشهادها، وليس كما أفيد في السابق بأن سبب وفاتها جاء نتيجة تعرضها لسكتة قلبية".

وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام" قد أفادت في وقت سابق الجمعة أن "المعطيات الأولية رجحت بأن سبب الوفاة، سكتة قلبية"، وذكرت أن "غشام (75 عاما) كانت قد رفضت المغادرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي قبل أكثر من عام وعند وقف إطلاق النار كانت لا تزال على قيد الحياة".

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