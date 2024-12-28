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فيديو غرافيك
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ادارة العمليات العسكرية بسوريا تعلن بدء عملية تمشيط في محافظة اللاذقية
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قسد تعلن مقتل 17 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا في معارك شمال سوريا
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آليات الاحتلال تطلق النار جنوبي حي الزيتون بجنوب شرقي مدينة غزة
عاجل
غارة جوية اسرائيلية تستهدف شمالي النصيرات وسط قطاع غزة
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هيئة الاركان الايرانية:ما حدث في سوريا هو نتاج خطة اميركية صهيونية مشتركة
عاجل
هيئة الاركان الايرانية:قواتنا لن تدخر جهدا للدفاع عن حدود البلاد وامن المنطقة
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الاركان الايرانية بالذكرى الـ 5 لاستشهاد الفريق سليماني:سنرد على اي تهديد
عاجل
الخارجية الايرانية:مهاجمة الاحتلال مستشفى كمال عدوان وحرقه جريمة حرب
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الخارجية الايرانية تدين الهجوم الصهيوني على مستشفى كمال عدوان وحرقه
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وزير الدفاع الايراني: سنعرض قوتنا الدفاعية من خلال سلسلة من التدريبات
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 28-12-2024
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السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.