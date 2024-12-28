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سياسي عراقي يكشف عن مخطط أمريكي صهيوني بشأن العراق

سياسي عراقي يكشف عن مخطط أمريكي صهيوني بشأن العراق
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال عضو ائتلاف دولة القانون في العراق ابراهيم السكيني ان "امريكا والكيان الصهيوني الى جانب تركيا عملوا على تغيير الاوضاع في سوريا من اجل خدمة مصالحهم، ويسعون لتحويل الصراع باتجاه العراق".

العالم-العراق

وحذر ابراهيم السكيني، من مخطط صهيوني يراد منه جر العراق وتقسيمه واشعال حرب اهلية بين مكوناته واستغلال بعض الطبقات للقيام بهذه الفوضى.

واضاف ان "هناك نوايا واضحة من قبل الاطراف الثلاثة لارباك الوضع داخل العراق ومنعه من الحصول على اسلحة متطورة وذلك لابقاءه ضعيفا غير قادر على مواجهة التحديات المستقبلية".

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وبين ان "الكيان الصهيوني يسعى لاستغلال الطبقة المسحوقة في العراق لاشعال الحرب مع الطبقة الرأسمالية وادخال البلد في حالة من الفوضى والدمار وصناعة المشاكل بين السنة والشيعة والاكراد والعرب، لضمان تحقيق مصلحة الكيان الصهيوني في بلدان مقسمة غير قادرة على مواجهة اي تحديات داخلية وخارجية".

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