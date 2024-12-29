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لافروف يتحدث عن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا

لافروف يتحدث عن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا
الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن موسكو لا علم لها بقيام السلطات السورية الجديدة بمراجعة الاتفاقيات حول القواعد العسكرية الروسية في البلاد، ولم تتلق أي طلبات من دمشق بهذا الصدد.

العالم - أوروبا

وقال لافروف: "سوريا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب.. وفي الوقت نفسه، لسنا على علم بقيام سلطاتها الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها. ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد".

واضاف: مما لا شك فيه أن تغير السلطة الذي حدث وتغير واقع الأمور “على الأرض” يُجري تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا.

وشدد لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على أن نشر القواعد الروسية في سوريا منصوص عليه في المعاهدات الدولية القائمة والمبرمة وفقا لقواعد القانون الدولي.

وأضاف وزير الخارجية الروسي في هذا الصدد، "كل واحدة منها تحدد شروط عمل هذه المنشآت، وتتضمن التزامات معينة لكلا الجانبين".

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