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ادعاء جديد من 'سموتريتش'حول أراضي الضفة

ادعاء جديد من 'سموتريتش'حول أراضي الضفة
الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

زعم وزير مالية كيان الاحتلال الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، أن "تل أبيب تهدف لوقف مساعي الفلسطينيين لتوسيع سيطرتهم على الأرض بالضفة الغربية".

العالم - الإحتلال

وخلال زيارة صباح اليوم الأحد، إلى مزرعة في مستوطنة بالضفة الغربية، قال سموتريتش: "سنمحو الخط الأخضر (أراضي 48) بتعزيز المشروعات الزراعية".

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن الوزير (اليميني المتطرف) ادعاءه بأن "مزارع الضفة الغربية هدف استراتيجي للمحافظة على الأرض ومنع الاستيلاء عليها".

واطلع سموتريتش، والذي يتولى أيضا منصب وزير مسئول عن الاستيطان في وزارة الحرب، خلال الزيارة على السياسة التي يقودها في مديرية الاستيطان وفي الحكومة.

وأضاف: "لسنوات عديدة تم التعامل مع الزراعة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) على أنها المستوى ب، وعانى المزارعون في المنطقة من التمييز المستمر.. إن الحكومة بقيادتنا تصحح الظلم التاريخي وتعزز الزراعة"، وفقًا لمزاعمه.

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