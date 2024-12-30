إصابة ضابط للاحتلال بلواء 'جفعاتي' خلال معركة شمالي غزة

العالم - الاحتلال

وحسب "فلسطين اليوم"، ان جيش الاحتلال كان قد اعلن كذلك في وقت سابق، عن هلاك جندي في معارك شمالي غزة، وإصابة جندي بجروح خطيرة في حدث آخر شمال غزة.

ويوم امس الاحد، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "40 عسكريا إسرائيليا هلكوا منذ بدء العملية العسكرية المستمرة شمالي قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024" .

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وأشار جيش الاحتلال إلى هلاك 824 من جنوده منذ بداية العدوان على قطاع غزة، يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بمن فيهم الجنود القتلى بنيران المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والعمليات في الأراضي المحتلة عام 1948 والمواجهة مع "حزب الله" في جنوب لبنان.

كما أصيب 5541 عسكريا وفق بيانات جيش الاحتلال التي يشكك في مصادقيتها وسط اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره.

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