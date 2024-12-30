حماس كانت تخطط لعملية طوفان الاقصى منذ عام 2016

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وقال إعلام الاحتلال إن حماس كانت تعلم كل شيء حتى اجتماعات رؤساء المجالس مع القيادة الأمنية، مشيرًا إلى أن كيان الاحتلال اكتشف أن حماس كانت تخترق حواسب عناصر الأمن ولديها أسماؤهم وأرقام هواتفهم.

وفي السياق، أفادت القناة العبرية بأن الجيش عثر في حواسب داخل غزة على توثيق لكل ما كان يجري في نقاط مهمة في فلسطين المحتلة، وأن "حماس نجحت في متابعة كل خطوة لرؤساء مجالس غلاف غزة وكذلك ضباط الأمن والسكان".

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وأضافت القناة أن حماس حصلت قبل الحرب على وثائق ومعلومات حساسة واخترقت منظومات داخلية في كيان الاحتلال، موضحة أن المقاومة كانت لديها معلومات استخباراتية جمعتها على مدى سنوات من حواسيب وكاميرات في غلاف غزة.