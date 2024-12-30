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الإعلام العبري:

حماس كانت تخطط لعملية طوفان الاقصى منذ عام 2016

حماس كانت تخطط لعملية طوفان الاقصى منذ عام 2016
الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

ذكرت "القناة الـ12" العبرية أن جيش الاحتلال حصل على وثائق تكشف أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" كانت تخطط لعملية طوفان الاقصى التي نفذتها يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 منذ عام 2016.

العالم-فلسطين

وقال إعلام الاحتلال إن حماس كانت تعلم كل شيء حتى اجتماعات رؤساء المجالس مع القيادة الأمنية، مشيرًا إلى أن كيان الاحتلال اكتشف أن حماس كانت تخترق حواسب عناصر الأمن ولديها أسماؤهم وأرقام هواتفهم.

وفي السياق، أفادت القناة العبرية بأن الجيش عثر في حواسب داخل غزة على توثيق لكل ما كان يجري في نقاط مهمة في فلسطين المحتلة، وأن "حماس نجحت في متابعة كل خطوة لرؤساء مجالس غلاف غزة وكذلك ضباط الأمن والسكان".

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وأضافت القناة أن حماس حصلت قبل الحرب على وثائق ومعلومات حساسة واخترقت منظومات داخلية في كيان الاحتلال، موضحة أن المقاومة كانت لديها معلومات استخباراتية جمعتها على مدى سنوات من حواسيب وكاميرات في غلاف غزة.

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