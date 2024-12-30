لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية لجمهورية إيران الإسلامية

العالم - ايران

وفي هذا اللقاء، نوه الجانبان الى إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين، وناقشا القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية، حيث ركزا على رفع مستوى العلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، والنهوض بها. وشددا على تنفيذ مشاريع الترانزيت بين البلدين وأيضا مع دول آسيا الوسطى وروسيا.

وردا على سؤال وزير الخارجية العماني، أوضح امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني على اكبر أحمديان أن التصريحات والإشاعات المتعلقة بزيادة ايران لمخزونها من اليورانيوم ورفع نسبة التخصيب لا أساس لها من الصحة، وأن ايران لا تزال متمسكة بالإطار العام لتفاهمات مسقط، والكرة في ملعب الخصم للوفاء بالتزاماته.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أنه خلافا لما يقال ويشاع في وسائل الإعلام، فانه وفقا لفتوى وراي قائد الثورة الإسلامية، لم يطرأ اي تغيير على العقيدة النووية الايرانية.

وأدان ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي بشدة عدوان الكيان الصهيوني على الأراضي السورية وقال: لم تضعف المقاومة فحسب، بل مع احتلال الكيان الصهيوني للأراضي السورية، لقد ولدت مقاومة جديدة ستظهر نفسها في السنوات القادمة.

من جانبه قال بدر البوسعيدي في هذا اللقاء إن سلطان عمان يؤكد دائما على ضرورة توسيع العلاقات مع إيران.

وأضاف وزير الخارجية العماني أن العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى استراتيجي وأنهما يتعاونان بشكل وثيق في مختلف القضايا.