أحدث توقعات العرافة 'بابا فانغا' لعام 2025 ومصير ترامب!

العالم - منوعات

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن هذه التوقعات تشمل اضطرابات سياسية ولكنها تتميز أيضا بسلسلة من الانتصارات في الرياضة والفنون.

ومن بين التنبؤات، يتوقع أن يواجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عام 2025 سلسلة من التشابكات القانونية وحتى المخاوف الصحية.

وقالت النسخة الافتراضية من العرافة بابا فانغا، إن انتهاء إحدى قضايا المحكمة البارزة الخاصة به سيتسبب في موجة من الانقسام في جميع أنحاء الولايات المتحدة وربما العالم.

وأضافت، أن ترامب قد يتجه إلى بناء إمبراطوريته الإعلامية الخاصة العام المقبل للوصول إلى أتباعه في جميع أنحاء العالم، ويأتي ذلك في الوقت الذي يعزز فيه ترامب علاقته بالرئيس التنفيذي لشركة “إكس” إيلون ماسك.

وأشارت نسخة الذكاء الاصطناعي من العرافة بابا فانغا، أيضا إلى أن ترامب الذي سيتولى منصبه في يناير، قد يعاني أيضا من مشكلة صحية ستجبره لفترة وجيزة على الابتعاد عن أعين الجمهور.

وأوضحت، أنه من المتوقع أن يتغلب ترامب على هذا التحدي مثلما تغلب على محاولة اغتياله.

وتوقعت العرافة الافتراضية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيواجه عاما مليئا بالتحديات. وفي الوقت نفسه، توقعت العرافة عاما جيدا للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم.

وبخصوص سلسلة تنبؤاتها الدقيقة توقعت بابا فانغا في 1989 تعرض الولايات المتحدة لهجوم، وهو ما حصل بالفعل في 11 سبتمبر 2001، الأمر الذي أثار علامات استفهام بشأن ما وصفه البعض بـ”القدرات الخارقة” لهذه المرأة.

وكتبت بابا فانغا الحقيقية، التي ولدت عام 1911، قبل وفاتها أن عام 2025 سيشهد زلازل.

وتوفيت العرافة البلغارية في عام 1996 ولكنها اكتسبت شهرة بسبب تنبؤاتها.