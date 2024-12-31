جيش الاحتلال يُطلق النار على احد مواطني بلدة رميش اللبنانية

العالم - لبنان

وحسب :لبنان 24"، جاء هذا الاعتداء الاسرائيلي أثناء توجه شوفاني إلى مزرعته في خراج البلدة ما أدى إلى إصابته في كتفه الأيسر ونقله الى مستشفى تبنين الحكومي للمعالجة.

وكانت قوات الاحتلال قد اطلقت النار عشوائيًا الجمعة الماضية، باتجاه محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب جنوبي لبنان، وذلك في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

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وفي وقت سباق، قرر لبنان استدعاء اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار، التي تضم أمريكا وفرنسا ومسؤولين أممين، لبحث الخروقات الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية: "قرار استدعاء اللجنة جاء بعد ورود معلومات لرئيس الحكومة بأن الاحتلال ينوي المماطلة في الانسحاب من جنوب البلاد".

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ودخل اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، بعد شهرين من بدء مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، برعاية أمريكية فرنسية.



ونص الاتفاق على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوبي لبنان خلال 60 يومًا، مقابل الانسحاب الكامل لحزب الله إلى شمال نهر الليطاني "نحو 30 كم عن الحدود مع إسرائيل"، وفقًا لتقارير إعلامية.