وزير الاقتصاد الايراني: موافقة قائد الثورة على المناقشة المجددة للوائح FATF

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وأوضح الوزير "عبدالناصر همّتي" في منشور اليوم الثلاثاء، " لقد سمعت من رئيس الجمهورية أن قائد الثورة وافق على تدارس FATF ولوائح اتفاقية باليرمو وCFT بمجمع تشخيص مصلحة النظام".

يشار أن لوائح اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب CFT واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة باسم "باليرمو"، قد وافق عليها البرلمان الايراني عام 2020 ولكن لم يتم اعتمادهما من قبل مجلس صيانة الدستور، وقد خرجت من جدول أعمال هذا الجهاز منذ ذلك الحين.

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