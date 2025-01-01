إحياء الذكرى الـ5 لاستشهاد الفريق قاسم سليماني بخطاب لقائد الثورة 

العالم - ايران

وافادت "ارنا"، انه على اعتاب حلول الذكرى الخامسة لارتقاء الشهيد الحاج قاسم سليماني ( 3 يناير 2020 م)، يستقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي خامنئي، عوائل هذا الشهيد العظيم ورفاق دربة، الى جانب عائلات شهداء الحادث الارهابي الذي طال زوار مزاره بمحافظة كرمان (جنوب شرقي البلاد) خلال العام الماضي، وايضا جمع من اسر الشهداء على طريق المقاومة.

علما بأن هذا اللقاء، سيعقد صباح اليوم الاربعاء (1 كانون الثاني / يناير 2025م)، في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران.

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