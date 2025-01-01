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إحياء الذكرى الـ5 لاستشهاد الفريق قاسم سليماني بخطاب لقائد الثورة 

إحياء الذكرى الـ5 لاستشهاد الفريق قاسم سليماني بخطاب لقائد الثورة 
الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

ستقام مراسم احياء الذكرى الخامسة لارتقاء قائد فيلق القدس الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاق دربه الشهداء، بكلمة قائد الثورة الاسلامية، اليوم الاربعاء في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران.

العالم - ايران

وافادت "ارنا"، انه على اعتاب حلول الذكرى الخامسة لارتقاء الشهيد الحاج قاسم سليماني ( 3 يناير 2020 م)، يستقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي خامنئي، عوائل هذا الشهيد العظيم ورفاق دربة، الى جانب عائلات شهداء الحادث الارهابي الذي طال زوار مزاره بمحافظة كرمان (جنوب شرقي البلاد) خلال العام الماضي، وايضا جمع من اسر الشهداء على طريق المقاومة.

علما بأن هذا اللقاء، سيعقد صباح اليوم الاربعاء (1 كانون الثاني / يناير 2025م)، في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران.

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