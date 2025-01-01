شاهد.. تفاصيل الهجوم الروسي الكبير على العاصمة الأوكرانية كييف

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ابتدأت روسيا العام الجديد بشن هجوم جوي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى سقوط جرحى وقتلى وخسائر مادية، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإصرار على مواصلة الحرب مع عدم استبعاد المفاوضات.

مصادر أوكرانية أكدت أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف العاصمة في ساعة مبكرة من الصباح الاربعاء، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار في عدة مباني، وكان حذر سلاح الجو الأوكراني من اقتراب طائرات مسيرة من المدينة، وقال 'فيتالي كليتشكو' رئيس بلدية كييف إن الدفاعات الجوية صدت هجوما للعدو، وإن طابقين من مبنى سكني تعرضا للدمار بشكل جزئي جراء الهجوم، وأضاف كليتشكو أن حطام الطائرات ألحق أضرارا أيضا بمبنى غير سكني في حي آخر.

من جهتها، قالت القوات الجوية في أوكرانيا إن الجيش أسقط 63 من أصل 111 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال غارة جوية، وأضافت أن 46 طائرة مسيرة أخرى 'فقد أثرها' دون أي عواقب سلبية، ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة التشويش الإلكتروني، وذكر الجيش الأوكراني أن الطائرات المسيرة أسقطت فوق أجزاء من شمال ووسط وغرب وجنوب أوكرانيا.

ويأتي الهجوم الجديد بعد يوم على هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية ومنطقة شوتسكا القريبة من الحدود الروسية في مقاطعة سومي شمال شرقي البلاد، وتواصل روسيا شن غارات جوية منتظمة وهجمات صاروخية على المدن والبلدات الأوكرانية البعيدة عن خط المواجهة في الحرب التي صار عمرها حوالي ثلاث سنوات.

ولا يبدو المشهد أفضل لكييف في عام 2025، إذ إنها مهددة بانخفاض الدعم العسكري والسياسي الأميركي لها عندما يعود دونالد ترامب إلى الرئاسة بعد ثلاثة أسابيع، ولم تنجح إلى الأن أي من المبادرات والمقترحات المطروحة في إيجاد حل سياسي بين طرفي الصراع.