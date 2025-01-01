مراسل العالم ينقل اجواء روضة الشهيد القائد ابومهدي المهندس

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم من مرقد الشهيد أبو مهدي المهندس في النجف الاشرف ،معتز العبودي، ان هناك فعاليات شعبية ورسمية تقام من قبل الحوزة العلمية لاحياء الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد قادة المقاومة الفريق قاسم سليماني والحاج ابومهدي المهندس.

وأشار مراسل العالم الى العلم الفلسطيني الذي تم وضعه في روضة الشهيد ابومهدي المهندس في دلالة واضحة لتضامن الشعب العراقي مع القضية الفلسطينية.

ونوه مراسل العالم الى ان الكثير من الزوار يؤكدون ضرورة مواصلة نهج الشهيدين الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس في المقاومة واحباط كافة مخططات قوى الاستكبار العالمي المتمثلة بالولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني، مؤكدين ان الشباب مازالوا يواصلون مسيرة الشهيد ابومهدي المهندس.

وأكد مراسل العالم ان هذه الذكرى تأتي في توقيت مهم بسبب ما تشهده غزة ولبنان جراء الاعمال الارهابية الكبيرة التي قام بها الكيان الصهيوني الغاصب.

وفي 3 يناير 2020، ارتكبت الادارة الاميركية بأمر من الرئيس السابق دونالد ترامب، جريمة اغتيال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما قرب مطار بغداد الدولي.

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