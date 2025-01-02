شاهد.. 7 شهداء باستهداف الاحتلال خيام نازحين بمواصي خانيونس

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة سند للأنباء"، عن مصادر إعلامية قولها، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت الخيام في المنطقة، ما أسفر عن وصول عدد من الشهداء والإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي لتلقي العلاج.

وأسفر الاستهداف عن استشهاد 7 فلسطينيين بشكل أولي، بينهم 3 أطفال ومُسنّة و2 نساء ورجل، بالإضافة إلى 15 إصابة، من بينها حالات خطرة ومتوسطة.

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وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,553 شهيدًا و108,379 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ق.

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