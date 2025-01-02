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في حصيلة أولية..

شاهد.. 7 شهداء باستهداف الاحتلال خيام نازحين بمواصي خانيونس

الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

استشهد 7 فلسطينيون بينهم أطفال وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة سند للأنباء"، عن مصادر إعلامية قولها، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت الخيام في المنطقة، ما أسفر عن وصول عدد من الشهداء والإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي لتلقي العلاج.

وأسفر الاستهداف عن استشهاد 7 فلسطينيين بشكل أولي، بينهم 3 أطفال ومُسنّة و2 نساء ورجل، بالإضافة إلى 15 إصابة، من بينها حالات خطرة ومتوسطة.

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ث.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,553 شهيدًا و108,379 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ق.

يُتبع..

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