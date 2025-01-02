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هندوراس تهدد بطرد القواعد العسكرية الأميركية في حال تنفيذ ترحيل جماعي للمهاجرين

هندوراس تهدد بطرد القواعد العسكرية الأميركية في حال تنفيذ ترحيل جماعي للمهاجرين
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

حذرت رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو من أنها ستنهي وجود القواعد العسكرية الأميركية في البلاد إذا نفذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب تهديده بترحيل جماعي للمهاجرين الهنودوراسيين عند توليه منصبه في 20 كانون الثاني / يناير.

العالم - الأميركيتان

وقالت كاسترو في خطابها أمس الأربعاء، إن “تصرفات عدائية” من قبيل الطرد الجماعي ستجعل من الضروري إعادة النظر في التعاون مع الولايات المتحدة، خاصة في المجال العسكري حيث تحتفظ واشنطن بقواعد في البلاد دون دفع تكاليف.

وتملك الولايات المتحدة قاعدة بالمرولا في كوماياغوا منذ الثمانينيات، والتي تم إنشاؤها لمكافحة الحركات الشيوعية. وأضافت كاسترو أن هذه القواعد “فقدت مبرر وجودها” في هندوراس إذا تم تنفيذ سياسة الترحيل.

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وأعلنت كاسترو أنها ستدعو، بصفتها رئيسة لمجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي (CELAC)، إلى اجتماع وزاري في كانون الثاني / يناير مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم لمناقشة قضايا الهجرة.

يُذكر أن حوالي 250 ألف هندوراسي مهددون بالترحيل من الولايات المتحدة في 2025، في وقت يعاني فيه البلد من عدم جاهزيته لاستقبال هذا العدد الكبير من العائدين.

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