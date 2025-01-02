على خط مواجهة 'إسرائيل'.. حصاد عام 2024 في اليمن

العالم - مراسلون

شهد اليمن عاما كاملا من الأحداث السياسية والعسكرية المتطورة على المستويين الخارجي والداخلي، فمنذ اشتعال فتيل معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، ومع تزايد الجرائم الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء والجرحى من المدنيين العزل، لم يكتف اليمن بالإعلان والمباركة لمعركة الطوفان، بل صعد بعملياته الجوية والبحرية ضد الكيان على 5 مراحل، بدءا من البحر الأحمر وباب المندب مرورا بالبحر العربي والمحيط الهندي وانتهاءا بالبحر الأبيض المتوسط، والتي تسببت في وقف الملاحة البحرية على الإسرائيلي وإغلاق عدد من موانئه الحساسة.

ففي المرحلة الاولى بتاريخ 31 أكتوبر 2023 تم إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من المسيرات على أهداف صهيونية في الأراضي المحتلة.

وفي المرحلة الثانية بتاريخ 19 نوفمبر 2023 تم حظر الملاحة البحرية على كافة السفن الإسرائيلية.

أما المرحلة الثالثة بتاريخ 9 ديسمبر 2023 فتوسعت عمليات الحصار والحظر البحري لتشمل كافة السفن المتجهة للكيان الصهيوني.

أما المرحلة الرابعة بتاريخ 3 مايو 2024 فتم خلالها إستهداف سفن الشركات الداعمة للكيان الصهيوني بغض النظر عن الوجهة البحرية للسفن.

واما المرحلة الخامسة بتاريخ 17 يوليو 2024 كان التركيز فيها على بث الذعر في الداخل الإسرائيلي بمعادلات صاروخية جديدة وتقنيات حديثة ومتطورة.

حيث بلغ عدد الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الحربية التي استهدفت عمق الكيان ومصالحه البحرية، ما يزيد عن 1150 عملية متنوعة، واستهداف أكثر من 210 سفن حربية وتجارية مرتبطة به وبالأمريكي، منها مدمرات وفرقاطات وبارجات حربية، وحاملات طائرات كايزنهاور وهارس اس ترومان، وما زالت العمليات اليمنية في تطور متسارع تسابق الزمن وتنصر المظلوم.

وعلى المستوى الداخلي، فقد كان إلقاء القبض على شبكات تجسّس أمريكيّة وإسرائيليّة تخريبية، وتشكيل حكومة جديدة ضمّت كفاءات من مختلف محافظات الجمهوريّة اليمنيّة، وتفاقم للأزمات الاقتصاديّة والسياسيّة والأمنيّة في عدن، وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة دول العدوان، هي الأبرز خلال هذا العام، إضافة الى الكوارث الطبيعيّة، التي حلت بالحديدة والمحويت بفعل السيول والأمطار، التي ضربت اليمن في وقت سابق، واستمرار خروج شعبي مليوني كل أسبوع لدعم غزة.