بريطانيا تعلق عمل طبيبة والسبب الشهيدين نصر الله والسنوار

العالم – فلسطين



وجاء قرار تعليق عمل الطبيبة علي الأسبوع الماضي بعد شكاوى تتعلق بمنشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم قادة حماس وحزب الله الذين استشهدوا، وتصفهم بالأساطير.

وبحسب ما أورد موقع ميدل إيست مونيتور، اليوم الخميس، يستمر تعليق عمل الطبيبة علي لمدة 18 شهرًا مع إمكانية مراجعته، مما يمنعها من ممارسة الطب إلى حين إتمام التحقيق من قبل المجلس الطبي العام (GMC).

وتضمنت المنشورات إشادة بالأمين العالم لحزب الله الشهيد حسن نصر الله، الذي وصفته علي بالأسطورة، وكذلك إشادة بقائد حركة حماس يحيى السنوار الذي استشهد خلال اشتباكات مسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي أحد منشوراتها بتاريخ 7 أكتوبر 2024، الذي تزامن مع ذكرى عملية "طوفان الأقصى"، قالت علي: "(إسرائيل) ستخسر. لقد حولوا السنوار إلى أسطورة. نموذج للرجولة".

وزعمت الهيئة الطبية العامة (GMC) أنها شعرت بالقلق العام إزاء تعليقات الدكتورة علي، وقال المتحدث باسم الهيئة: "سنتخذ إجراءات إذا كانت المخاوف تشير إلى وجود خطر على سلامة المرضى أو ثقة الجمهور في الأطباء".

من جهتها، وصفت الدكتورة علي الشكاوى ضدها بأنها ذات دوافع سياسية، وأكدت في منشور على "إكس" أنها "عوقبت على تعليق سياسي قانوني تمامًا" وعلى انتقادها اللوبيات الإسرائيلية وجرائم الحرب التي ترتكبها الدولة المحتلة، مشيرة إلى أنها لن تنحني للضغوط.