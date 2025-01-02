محاولة إغتيال بشار الأسد في روسيا.. إليكم التفاصيل

العالم – سوريا



ونشرت صحيفة "ذا صن" يوم امس الاربعاء ( 1 يناير 2025 ) خبرا نقلا عن حساب إلكتروني يُعرف باسم "General SVR"، يفيد بان "حالة الأسد الصحية تدهورت يوم الأحد" في موسكو، حسب قولها.

الأسد، الذي يبلغ من العمر 59 عامًا، يعيش في موسكو منذ 8 ديسمبر 2024.

وبحسب الصحيفة تُشير التقارير إلى أنه "طلب مساعدة طبية بعد شعوره بوعكة صحية، وسرعان ما بدأ يعاني من سعال عنيف واختناق".

وادعى المصدر: "هناك كل الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن محاولة اغتيال قد تمت".

وقالت "ذا صن" : "تم علاج الأسد في شقته، واستقرت حالته بحلول يوم الاثنين".

واضافت "تُفيد تقارير بأن الفحوصات أظهرت وجود مادة سامة في نظامه"، ولكن لم تُذكر أي مصادر محددة، ولم يصدر تأكيد رسمي من روسيا حول الحادثة.

يذكر ان الرئيس السوري السابق بشار الأسد وزوجته أسماء، التي وُلدت في لندن وتبلغ من العمر 49 عامًا، يعيشان حاليًا في المنفى بموسكو بعد سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق.

