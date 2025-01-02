بالفيديو.. الاحتلال الصهيوني ينفذ مجازر وحشية على إمتداد قطاع غزة

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أظهر مقطع فيديو عثر عليه للحظة قصف الاحتلال الاسرائيلي بشكل مباشر لسيارة إسعاف في مخيم جباليا حيث استشهد كل من بداخل السيارة باستثناء طفلة وجدت بعد 24 ساعة من القصف.



قوات الاحتلال واصلت حرب الابادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة وأهله مرتكبة نحو 5 مجازر على الأقل خلال الساعات الماضية وصل منها للمستشفيات عشرات الشهداء والجرحى، لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل الى نحو 45 ألفا و600 شهيد و108 آلاف و500 جريح خلال نحو سنة و3 أشهر .

نحو 8 شهداء ارتقوا وآخرون أصيبوا باستهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من الأهالي في دير البلح. وشهداء وجرحى سقطوا باستهداف الاحتلال لمجموعة من الأهالي شرق خانيونس وغارات استهدفت مبنى وزارة الداخلية وسط المدينة.

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كذلك ارتقى نحو 5 شهداء ووقع اصابات بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي في جباليا النزلة شمالي القطاع وسجل سقوط شهداء واصابات باستهداف مجموعات من المواطنين في مدينة غزة و مخيم الشاطئ وشارع الشعف شرقها وحي الزيتون جنوب شرقها.



وفيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع نسف جيشه مبانٍ سكنية في مخيّم جباليا ومبان في حي الزيتون جنوب مدينة غزة وأرضا زراعية شرقها وفي منطقة تل الهوا غربها. كذلك قصفت مدفعيته وزوارقه الحربية المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع وساحل مدينة غزة.

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مكتب غزة الإعلامي الحكومي أعلن عن ارتفاع عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات إلى 736 شهيداً مؤكدا أن الاحتلال يحاول خلق فراغ إداري وحكومي وبيئة فوضوية في قطاع غزة فضلا عن استهدف كل من يحاول تقديم العون والإغاثة لأبناء الشعب الفلسطيني المنكوب.

وأدان المكتب جرائم الاحتلال الوحشية التي تتنافى مع كل القوانين الدولية والإنسانية محملا الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وعن التداعيات الكارثية التي تنجم عنها والتي تعمق المأساة الإنسانية في قطاع غزة وتهدد الأمن والسلم الإقليميين.

الدفاع المدني في غزة أعلن أن طواقمه عاجزة عن تلبية نداءات الاستغاثة من الأهالي في وقت ينتشر فيه الشهداء بالمئات في الشوارع نتيجة ضعف الإمكانيات وتعطل سيارات الإسعاف بشكل شبه كامل في معظم مناطق القطاع وسط ظروف جوية قاسية يعاني منها أكثر من مليون نازح.