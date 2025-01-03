شاهد الموقف الأممي من التدمير المتعمد للقطاع الصحي بغزة

العالم - خاص بالعالم

مصادر في جنوب القطاع أكدت استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف خربة العدس شمال رفح، في حين استشهد نحو تسعة وعشرين فلسطينيا بينهم صحفي وجرح آخرون جراء القصف المتواصل على مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع .كما قصفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا في الشمال ما اسفر عن سقوط عدد من الشهداء.

اعتداءات جيش الكيان تستمر أيضا على المشافي في قطاع غزة، وكالة الانباء الفلسطينية 'وفا' قالت إن طائرات الاحتلال قصفت تجمعا للمواطنين عند مدخل مستشفى الشفاء، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين على الأقل وإصابة آخرين عدد منهم بجروح خطيرة

مستشفى العودة في شمال القطاع قال إن اثنين من الطواقم العاملة في المشفى أصيبوا جراء قصف الاحتلال قسم الاستقبال والطوارئ، فيما طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودين بالمستشفى الإندونيسي بإخلائه فورا ، بالتزامن مع مواصلتها إطلاق النيران في محيط المستشفى، محاصرة الموجودين في داخله، نساء وأطفال، بعضهم مصابون لا يستطيعون الحركة نهائيا.

إلى الجانب الأممي، بحث مجلس الأمن الدولي استهداف الاحتلال المستشفيات في قطاع غزة، إذ أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم.

وأشار مسؤول حقوق الإنسان إلى أن شن هجمات بشكل متعمد على المستشفيات والأماكن التي يعالج بها المرضى والجرحى - بالنظر إلى أنهم ليسوا أهدافا عسكرية - جريمة حرب، والتدمير المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يصل إلى أن يكون شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد أيضا جريمة حرب'.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...