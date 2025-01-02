بالفيديو...القسام تعرض مشاهد لإطلاقها صواريخ نحو مستوطنة "نتيفوت" في أول يوم من العام الجديد

العالم-فلسطین

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "قصف مغتصبة "نتيفوت" برشقة صاروخية من طراز "Q18"ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، حيث أبانت اللقطات أن العملية تم تنفيذها في الأول من يناير 2025 (أمس الأربعاء).

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أمس الأربعاء، بأنه أطلقت عند انتصاف الليلة (الماضية) قذيفتان صاروخيتان من وسط قطاع غزة باتجاه نتيفوت، وسقطت إحداهما في أرض خلاء فيما اعترضت الدفاعات الجوية الثانية، ولم تقع إصابات".

اقرأ أيضا.. بالفيديو.. الاحتلال الصهيوني ينفذ مجازر وحشية على إمتداد قطاع غزة

وفي أعقاب ذلك، دعا المتحدث العسكري للإعلام العربي أفيخاي أدرعي سكان البريج في البلوكات 2220 حتى 2223 الى المغادرة نحو المنطقة الإنسانية.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بشن هجوم ضد الفصائل الفلسطينية، حيث أطلقت القذيفتان.