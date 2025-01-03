ترامب: فترة بايدن الرئاسية كانت كارثة بالمطلق على الولايات المتحدة

العالم-الامريكيتان

وكتب ترامب عبر منصة "Truth Social": "جو بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي، كانت ولايته كارثة بالمطلق".

وأضاف: "لن ننسى ما فعله بايدن هو ومجموعته من البلطجية".

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وتابع: "سياسات الهجرة الناعمة التي انتهجها بايدن جعلت الإرهاب الإسلامي المتطرف وغيره من أشكال جرائم العنف منتشرة في أمريكا لدرجة يصعب تصديقها".

وعلق ترامب على الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيو أورليانز، وربط الحادث بالهجرة غير الشرعية للمجرمين إلى الولايات المتحدة.

وشهدت مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية، حادثا مروعا، اليوم الأربعاء، أسفر عنه مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

ووقع الحادث في الحي الفرنسي، إحدى المناطق الأكثر ازدحاما في نيو أورليانز وقلب منطقة السياحة ذات الأهمية الاقتصادية للمدينة.