الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

العالم – خاص بالعالم

تتواصل خروقات الاحتلال الاسرائيلي لاتفاق وقف اطلاق النار بتنفيذه غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وعلى صعيد الخروقات الجوية نفذ طيرانه الحربي عدة غارات على محافظة النبطية بجنوب لبنان

وشنت طائرات الاحتلال و لاول مرة منذ سريان اتفاق وقف اطلال النار غارات على منطقة البريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح بقضاء النبطية.

كما اغار طيران الاحتلال على المنطقة الواقعة بين بلدتي زحلتا وجباع بقضاء النبطية وعلى جبل الريحان في قضاء جزين بمحافظة جنوب لبنان.

ونفذت مسيرات الاحتلال غارتين على بلدة ياطر، استهدفت منزلاً وعند أطراف بلدة مجدل زون، كما تم رصد تحرك جرافة صهيونية دون تقدمها باتجاه البلدة.

وفي قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة لمدينة بنت جبيل.

وتوغلت قوات مؤللة من جيش الاحتلال ترافقها قوات مشاة في بلدة بيت ليف التي لم يتمكن من الدخول اليها اثناء الحرب قبل أن تقوم دورياته بتفتيش منازل هناك.

كما أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي قذيفتين، مستهدفة أحد منازل البلدة، فيما قصفت مدفعيته منطقة الرومية بين بلدتي بيت ليف وياطر.

كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة للمناطق الممتدة بين بلدات ياطر وبيت ليف ورامية.

تاتي هذه الخروقات بالتزامن مع معلومات تشير الى انسحاب جيش الاحتلال من الناقورة بعدما انسحب من بلدتي الخيام وشمع وسط ابناء عن استعداد الجيش اللبناني للانتشار في بلدة الناقورة.

الجيش اللبناني من جانبه اكد جهوزيته الدخول إلى أكثر من منطقة جنوبية، خاصة تلك التي ينسحب منها العدو الاسرائيلي.

يفيد التذكير بان اهم بنود اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي ينص على الانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال ستين يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود، ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.