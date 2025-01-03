أمن السلطة يقتل مواطنا فلسطينيا وطفله بمخيم جنين

العالم _ فلسطين

وأكدت مصادر محلية استشهاد الأب محمد الحاج (٤٣ عاماً) وطفله قسم محمود الحاج (١٤ عاماً)، واصابة ابنته بجراح خطيرة، بعدما أطلق عناصر من أجهزة السلطة النار عليهم خلال تواجدهم على سطح منزلهم قرب مدخل المخيم الشرقي المعروف بدوار الحصان، لتعبئة مياه للشرب.

وأشارت المصادر أن الأب والابن استشهدا ونقلت الابنة إلى المستشفى مصابة بجراح خطيرة.

وباستشهاد الأب وطفله يرتفع عدد شهداء مخيم جنين برصاص الأجهزة الأمنية إلى 8 شهداء بينهم 3 أطفال والصحفية شذا الصباغ، في حين قتل 5 من أفراد أجهزة أمن السلطة.

يجدر ذكره أن أجهزة السلطة تحاصر مخيم جنين منذ أكثر من شهر، وتقطع عنه الماء والكهرباء وخدمة الانترنت، لملاحقة سلاح المقاومة.