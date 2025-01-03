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أمن السلطة يقتل مواطنا فلسطينيا وطفله بمخيم جنين

أمن السلطة يقتل مواطنا فلسطينيا وطفله بمخيم جنين
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

قتلت أجهزة السلطة الفلسطينية -ظهر الجمعة – مواطنًا وطفله وأصابت ابنته بجراح خطيرة، خلال وجودهم على سطح منزلهم في مخيم جنين؛ لتعبئة الماء، ما يرفع عدد الشهداء على يدي أجهزة السلطة منذ بدء حملتها قبل شهر لـ8 شهداء.

العالم _ فلسطين

وأكدت مصادر محلية استشهاد الأب محمد الحاج (٤٣ عاماً) وطفله قسم محمود الحاج (١٤ عاماً)، واصابة ابنته بجراح خطيرة، بعدما أطلق عناصر من أجهزة السلطة النار عليهم خلال تواجدهم على سطح منزلهم قرب مدخل المخيم الشرقي المعروف بدوار الحصان، لتعبئة مياه للشرب.

وأشارت المصادر أن الأب والابن استشهدا ونقلت الابنة إلى المستشفى مصابة بجراح خطيرة.

وباستشهاد الأب وطفله يرتفع عدد شهداء مخيم جنين برصاص الأجهزة الأمنية إلى 8 شهداء بينهم 3 أطفال والصحفية شذا الصباغ، في حين قتل 5 من أفراد أجهزة أمن السلطة.

يجدر ذكره أن أجهزة السلطة تحاصر مخيم جنين منذ أكثر من شهر، وتقطع عنه الماء والكهرباء وخدمة الانترنت، لملاحقة سلاح المقاومة.

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