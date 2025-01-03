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إستشهاد فلسطيني وابنه برصاص السلطة في جنين.. إليكم التفاصيل!

الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

هنا مكان الحدث، سطح منزل في حي الحواشين وسط مخيم جنين . استشهد فلسطيني وابنه واصيبت ابنته.

العالم - خاص بالعالم

شهود عيان يقولون إن إطلاق النار كان من المنطقة المقابلة، اي مستشفى جنين الحكومي حيث يتمركز القناصة من أجهزة السلطة، فيما تنفي اجهزة السلطة علاقتها بقتل الشهداء.

الجيرانُ هُنا يؤكدون أن لا رصاص يصل إليهم إلا الرصاص المقابل لهم من الجهة المقابلة.

لم يعد للناس طاقة على تحمل ما يجري، يقولون إنَّ ما تقوم به السلطة الفلسطينية ليس قانوناً.

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وقالت سيدة جارة للشهداء ان في المخيم لايوجد فيه سلاح ولاقنابل واولادنا وشبابنا لم يعتدوا على أحد وهم أشرف من الشرف.

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14 فلسطينياً، بينهم مقاوم ومدنيون وستة من عناصر الأجهزة الأمنية ارتقوا خلال هذه العملية، وأكثر من شهر والى هذه اللحظة لا تزال العملية مستمرة.

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