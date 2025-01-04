بروفيسور عراقي يفوز بلقب 'فارس' من ملك بريطانيا

العراق _العالم

وقالت سفارة جمهورية العراق لدى المملكة المتحدة في بيان: إنها "تتقدم بالتهاني والتبريكات للبروفيسور العراقي بشير محمد الهاشمي، نائب رئيس جامعة (King’s College London) للأبحاث والابتكار، لحصوله على لقب (فارس)، الذي منح له في حفل تكريم أقامه ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تشارلز الثالث، للعام الجديد 2025، وذلك لخدماته في مجال الهندسة والتعليم".

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وأضاف البيان، "وإذ تبارك السفارة للبروفيسور (السير) الهاشمي، لحصوله على هذا اللقب المستحق، تعبر عن فخرها واعتزازها بأحد أبناء العراق المتميزين، الذين شكلوا علامة فارقة في مسيرة التميز والإبداع، وتؤكد أن حصول أحد المبدعين العراقيين على هذا اللقب يمثل حافزا مهما ومؤثرا لكل العراقيين، وخاصة أبناء الجالية العراقية في بريطانيا، الذين يمثلون العراق بأطيافه كافة، والذين أثبتوا ويثبتون دائما أنهم إضافة نوعية في المجتمع البريطاني في كافة المجالات، وفي ذات الوقت لم ينس الدكتور الهاشمي بلده الأم، إذ أسهم إسهاما كبيرا في توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية وجامعة (King's College London)، في شهر آيار /2024، تضمنت عددا من البرامج المتعلقة بالبحث العلمي والتوأمة والتبادل الثقافي وتوفير مناخ التعاون المشترك في التخصصات الحديثة، لاسيما ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ومساحات المعرفة المستجدة".

وبين أن "البروفيسور (السير) الهاشمي يحظى بتقدير دولي من قبل الأوساط الأكاديمية والصناعية لمساهماته البحثية المهمة والمستدامة على مدى 30 عاما في مجال الحوسبة الموفرة للطاقة وتصميم شرائح أشباه الموصلات وتنفيذها عمليا، وقد أدى بحثه الأخير إلى تقدم كبير في تقنيات الأجهزة الإلكترونية الرقمية وبرامجها، بما في ذلك الهواتف الذكية، وقد فاز البحث بالعديد من الجوائز الوطنية والدولية، وكان آخرها جائزة معهد الهندسة والتكنولوجيا المرموقة (ميدالية فاراداي) في عام 2020.".

وتابع البيان، أن "البروفيسور الهاشمي (المولود في بغداد عام 1961)، شغل على مدار حياته المهنية، العديد من المناصب القيادية الأكاديمية العليا في قطاع التعليم العالي في المملكة المتحدة، وحاز على وسام الإمبراطورية البريطانية عام 2018، وعلى زمالة الأكاديمية الملكية للهندسة عام 2023، وحصل على الدكتوراه في هندسة الإلكترونيات من جامعة يورك والماجستير في هندسة الإلكترونيات من جامعة كارديف والبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية جامعة باث في المملكة المتحدة، وبصفته أمينا للعديد من المنظمات الخيرية، فهو يروج بنشاط للعلوم والهندسة بين الشباب".