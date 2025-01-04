الإعلام الأمريكي يعترف بهشاشة الكيان الصهيوني امام القوات اليمنية

العالم-اليمن

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن " إسرائيل تكافح لردع الهجمات المتصاعدة من اليمنيين العدو البعيد في اليمن الذي يشكل تهديدا لإسرائيل مع هدوء الجبهات الأخرى ".

مضيفة أن " هجمات اليمنيين المستمرة تتحدى صورة "إسرائيل" كقوة عسكرية إقليمية".

مشيرة إلى "أن إسرائيل قصفت مرارا وتكرارا الموانئ والبنية التحتية النفطية في اليمن ومطار صنعاء ورغم ذلك يواصل اليمنيون هجماتهم ".

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ومؤكدة أن " إطلاق الصواريخ اليمنية يشكل تهديدا للاقتصاد الإسرائيلي ويمنع العديد من شركات الطيران الأجنبية من السفر إلى البلاد وانتعاش صناعة السياحة المتضررة بشدة".

لافتة أن " هجمات اليمنيين على الشحن في البحر الأحمر أدت إلى إغلاق ميناء إيلات ودفعت السفن المتجهة إليه إلى اتخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة ".