خروقات 'اسرائيل' لوقف اطلاق النار تتخطی الـ364

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في جنوب لبنان، حسين عزالدين ان جيش الاحتلال الاسرائيلي، استمر بأعمال تجريف في مزرعتي شانوح وبسترا في خراج بلدة کفرشوبا بعدما توغلت قواته الی هذه المنطقة وقامت بتجريف الاحراش الصنوبرية فيها وهي منطقة عامرة ومعروفة بتاريخها.

وأکد مراسل العالم ان عمليات التجريف رافقت عمليات اطلاق نار من مواقعه في تلال کفرشوبا المحتلة.

وأشار مراسل العالم الی تقدم عناصر جيش الاحتلال الاسرائيلي من ناحية بلدة العديسة باتجاه اطراف بلدة الطيبة الشرقية وايضاً من بلدة رب 30 باتجاه مشروع الطيبة حيث يوم جيش الاحتلال بالعديد من التفجيرات للمنازل وبعض المنشأت الحيوية وخاصة التي تعود للبلديات کمشاريع المياه ومحطات الکهرباء. کما قامت قوات الاحتلال بحفر الخنادق والتجريف علی طول الحافة والذي يضيع معالم المنطقة.

وکان جيش الاحتلال قد ارتكب يوم الجمعة، 11 خرقا لوقف إطلاق النار مع لبنان، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 38 يوما إلى 364 خرقا.

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