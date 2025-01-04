الحرس الثوري يستخدم أسلحة جديدة في مناورات "الرسول الأعظم"

العالم - ايران

وصرح العميد محمد نظر عظيمي، خلال حضوره في مناورات "الرسول الأعظم 19" اليوم، قائلاً: "نستضيف إحدى وحدات القوات الخاصة التابعة للقوات البرية للحرس الثوري من محافظة جيلان".

وأضاف أن سلسلة مناورات "الرسول الأعظم" للقوات البرية التابعة للحرس الثوري تجري حاليًا، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذه السلسلة في محافظة كرمانشاه، بمنطقة "أورامانات" ومنطقة "أزكله" العامة.

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وأشار العميد عظيمي إلى أن إحدى وحدات القوات الخاصة للحرس الثوري من محافظة جيلان قد تم نقلها جوًا إلى محافظة كرمانشاه للمشاركة في المناورات.

وأكد أن المناورات ستشهد استخدام أسلحة ومعدات جديدة، إلى جانب الاستفادة من إمكانيات قوات التعبئة الشعبية في منطقة "أورامانات" والمناطق العامة لمحافظة كرمانشاه، مثل مدن سربل ذهاب، قصر شيرين، جيلان غرب، باوة، جوانرود، ثلاث باباجاني، روانسر، ودالاهو.

وأضاف العميد عظيمي: "نأمل أن تكون هذه السلسلة من العمليات والمناورات مصدر عزّة واقتدار أكبر للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية ولشعب إيران".

وتابع: "بعد إتمام عمليات الحشد والانتشار في المنطقة، سنواصل تنفيذ البرامج خطوة بخطوة".

كما أوضح العميد أن اختيار المنطقة العامة لمدينة "ثلاث باباجاني" كموقع لهذه المرحلة من المناورات يعود لكونها منطقة حدودية شهدت في الماضي، خلال الحرب المفروضة (الحرب العراقية الإيرانية) وكذلك في فترات محاولة الأعداء زعزعة الأمن، عمليات بطولية وقيمة من قبل المقاتلين.

وأكد أن المناورات تأتي في إطار تعزيز قدرات القوات المسلحة والدفاع عن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة كانت ساحة لعمليات مهمة ضد الجماعات المعادية في الماضي.