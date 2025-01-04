بالصور/ظاهرة نادرة..الثلوج تغطي صحراء ورزنة بإيران

إیران _ العالم

واجتاحت موجة صقيع قادمة من سيبيريا خلال الأيام الأخيرة النصف الشمالي من إيران، وخاصة محافظة أصفهان.

وشهدت مدينة ورزنة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 11,506 نسمة، تساقطًا غير مألوف للثلوج. ورغم أن ورزنة تقع في قلب الصحراء المركزية لإيران، إلا أنها هذه الأيام تزينت بالأمطار والثلوج، في ظاهرة نادرة.

ولأول مرة، غطت الثلوج صحراء ورزنة، ما أضفى جمالًا استثنائيًا على المشهد الطبيعي في المنطقة، وأصبحت الصحراء البيضاء محط أنظار السكان والزوار الذين أبدوا إعجابهم بهذه النعمة من الله.

وقام المصور الإيراني علي آذر بتوثيق هذه اللحظات الفريدة بعدسته، والتقط صورًا مذهلة تعكس جمال هذه الظاهرة الطبيعية النادرة في مدينة ورزنة وصحرائها.

وفي تصريح له، أشار علي آذر إلى أن المسافرين في محافظة أصفهان يجدون في صحراء ورزنة مشاهد طبيعية خلابة، حيث أصبح المكان وجهة مميزة للاستمتاع بالطبيعة والتقاط الصور التذكارية.