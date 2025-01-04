اعلام عبري يكشف..الاحتلال يخطط للبقاء في جنوب لبنان

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ومن المتوقع أيضاً أن ينقل كيان الاحتلال رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أنها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود بالعودة إلى منازلهم، وفق ذات المصدر.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال وحزب الله، والذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على انسحاب كيان الاحتلال تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

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وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و66 شهيداً وأكثر من 16 ألفاً و66 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون وربع المليون شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.