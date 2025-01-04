جيش الاحتلال الأمريكي بدأ بتجهيز معسكر جديد في شمال سوريا

العالم - سوريا

ويوم أمس الجمعة، نفت وزارة الدفاع الأمريكية أي خطط لإنشاء قاعدة أمريكية في منطقة مدينة كوباني (عين العرب) السورية على الحدود مع تركيا، وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، إنه لا يوجد جنود أمريكيون في منطقة عين العرب.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "بدأت القوات الأمريكية بناء قاعدة عسكرية صغيرة في بلدة عين العرب على الحدود السورية التركية في مبنى كان في السابق فندقا والعديد من المباني المحيطة به".

وبحسب المصدر، يجري العمل حاليا على إنشاء تحصينات خرسانية حول هذه المباني تحسبا لبدء نقل الأصول التقنية والعسكرية.

"قسد" تعلن الاستعداد لتقديم مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في عين العرب

كما تعمل القوات الأمريكية بحسب المصدر على تعزيز تواجدها وتعزيز قواعدها في محافظتي دير الزور والحسكة، وزيادة كبيرة في عدد إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية التقنية التي تصل إلى هذه القواعد، سواء برا من العراق أو جوا من دول أخرى.

هذا وأفادت مصادر في قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة والتحالف الدولي يقومون بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا، بالقرب من مدينة عين العرب (كوباني).

يذكر أن الأكراد يسيطرون على 25% من أراضي الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك معظم محافظتي الرقة والحسكة، بالإضافة إلى شمال شرق دير الزور حيث توجد حقول النفط.

ومنذ عام 2015، تم إنشاء ما لا يقل عن تسع قواعد عسكرية للاحتلال الأمريكي في المناطق التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".