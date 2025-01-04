العالم - فلسطين المحتلة

وظهرت الأسيرة ليري الباج (19 عاما) في مقطع فيديو نشرته القسام عبر قناتها على تلغرام، حيث وجهت رسالة لحكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو قائلة “أسألكم يا حكومة إسرائيل. حقا أريد أن أسألكم. هل تريدون قتلنا؟”.

وقالت الباج “كل حياتي ما زالت أمامي ولكنها توقفت، وفي بداية العام الجديد، كل العالم يحتفل ونحن نبدأ عاما مظلما وعاما من الوحدة”. وأكدت أن الأسرى لدى المقاومة ليسوا في سلم أولويات حكومة نتنياهو أو جيش الاحتلال، “حتى العالم بدأ ينسانا ولا يهتم لمعاناتنا”.

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وأشارت إلى أن واحدة من زميلاتها مصابة بجروح خطيرة بسبب عمليات الجيش الحالية في قطاع غزة و”نحن في كابوس مرعب، وبقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب قوات الاحتلال وعدم وصولها إلينا”.

وقالت الباج لوزير الحرب “أنت تعرف أبي، انظر في عينيه وقل له إنه وأمي لن يعانقا ابنتهما، انظر إليه وقل ذلك، لن تكون لديك الشجاعة لذلك”.

وأضافت “لقد رأيت موتي بعيني، وما حدث مع صديقتي، أدركت أن حياتنا ليست مهمة لكم، فهمت أننا لعبة لديكم، فهمت ببساطة أنكم تتلاعبون بأقدارنا، ومن المؤكد أنكم لن تستطيعوا إخراجنا من هنا أحياء بالعمليات العسكرية، هذا لا ينجح، أنتم تعرفون، ومن الجنون أن تعتقدوا أن هذا الأسلوب سيحقق نتيجة”.

وأردفت “هذه مطاردة مجنونة، هذا الذي نعيه بفعلكم أمر غير طبيعي، نحن تحت القصف المجنون يوميا، هل تعلمون؟ كيف تكون الحياة في مكان تقصفونه ولا يوجد به ملجأ؟ وذكرت، أنه “إذا حدث شيء لي تذكروني، تذكروا اسمي، وتذكروا هذا الفيديو، وليكتب على القبر أن ما حصل بسبب الحكومة والجيش، هم مدانون ومتهمون بقتلنا، ودمي على أيديهم”.

ومساء اليوم، انطلقت مظاهرات حاشدة، في مختلف أنحاء دولة الاحتلال احتجاجا على تعامل حكومة الاحتلال مع ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وتوجه المتظاهرون إلى العديد من النقاط الحيوية في المدن، مطالبين بإعادة جميع الأسرى وإنهاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وشهد 70 موقعاً في الكيان الاسرائيلي، تظاهرات تطالب بإبرام صفقة تبادل فورية بعد أن دعت هيئة عائلات الأسرى الجميع للخروج هذا المساء للمشاركة في الاحتجاجات، من أجل التسريع بإتمام صفقة تبادل واستغلال فرصة مواصلة المحادثات بالدوحة.

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وتتركز المظاهرات في المدن الثلاث الكبرى -القدس وحيفا وتل أبيب- حيث تجمع العشرات من عائلات الأسرى أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب لمطالبته بالضغط على الحكومة ورئيسها لإتمام صفقة التبادل.

كما شهدت مواقع أخرى بالمدينة مظاهرات حاشدة أدت إلى إغلاق الشارع المؤدي إلى وزارة الحرب. كما نُظّمت وقفات أخرى احتجاجية قبالة منزلي رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي ادليشطاين في مدينة “هرتسليا”، ووزير التعليم يوآف كيش في “هود هشارون”.

وفي السياق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن “أسرانا يموتون كل يوم في البرد وفي الرطوبة في الأنفاق ومن الجوع واليأس”، ودعا إلى “إتمام الصفقة وإعادة الأسيرة ليري الباج وجميع الأسرى من غزة”.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة اعتقلت متظاهرين شاركوا في احتجاجات بتل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل فورية.

وكانت نقطة الاحتجاج الرئيسية في “بوابة بيغين” بالقرب من قاعدة “هكيرياه” في تل أبيب، حيث نظمها “مركز عائلات الأسرى والمفقودين”. كما شهدت مناطق أخرى مثل تقاطع جوماع وعمّعاد ورأس بينا وتقاطع نحلل وغيرها مظاهرات متفرقة.

وفي القدس المحتلة، هاجم المتظاهرون رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بإحباط المفاوضات الخاصة بإعادة الأسرى بهدف الحفاظ على حكمه.

وأكد المتظاهرون أن نتنياهو يعمل فقط من أجل بقائه السياسي على حساب أرواح الأسرى، مشيرين إلى أن حكومته تقمع الاحتجاجات وتستغل المساعدات الإنسانية لصالح تنظيم حماس. وفي سياق متصل، قالت عيناب، والدة الأسير ميتان تسنغاوكر الأسير في قطاع غزة، إن الأسرة “تشاهد معاناة أبنائهم”، داعية إلى “إنهاء هذا الجحيم وإعادة جميع الأسرى”.

وأضافت: “لا يمكننا تحمل الوضع أكثر من ذلك، يجب إنهاء الحرب وإعادة الجميع إلى بيوتهم.”

وشددت عائلات الأسرى على أن إنهاء الحرب شرط ضروري لتحقيق النصر الكامل، معتبرة أنه قد آن الأوان لإتمام صفقة تبادل كاملة وليست جزئية، معتبرة أن صفقة جزئية “ستكون حكما بموت المختطفين”. وناشدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، “لأنه فقط الذي يستطيع الضغط على نتنياهو من أجل وقف الحرب”.

وأشارت الهيئة إلى أنه تبقى 16 يوما للمهلة التي حددها ترامب، وشددت على ضرورة عدم فقد ما وصفتها بالفرصة التاريخية.

وبشأن الشريط المصور الذي نشرته كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- للمجندة الإسرائيلية الأسيرة في قطاع غزة ليري الباج، قالت هيئة عائلات الأسرى إن “إشارة الحياة من ليري هي دليل قوي وموثوق على ضرورة الاستعجال في إعادة جميع المخطوفين”.

وأضاف البيان أن “كل يوم في غزة يشكل تهديدا مباشرا على من تبقى من المخطوفين على قيد الحياة وعلى القدرة على إعادة الموتى للدفن”. وأشارت الهيئة إلى أن الوقت قد حان لإعادة ليري وجميع المحتجزين إلى بيوتهم.