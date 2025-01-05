صاروخ يمني يضرب حيفا متجاوزا منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية

العالم - اليمن

وتحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية عن إطلاق صاروخ واحد من اليمن، في حين ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى.

وفي أول بيان له تعليقا على الحادثة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي “اعترضنا صاروخا واحدا أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء”.

لكن مشاهد تداولها مستوطنون أظهرت مرور الصاروخ اليمني فوق عدد من المناطق في منطقة القدس المحتلة.

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وتضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -والتي خلفت استشهاد وإصابة أكثر من 154 ألف فلسطيني- باشرت القوات المسلحة اليمنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

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وردا على هذه الهجمات بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع لأنصار الله في اليمن، وهو ما قابلته صنعاء بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

كما تشن القوات المسلحة اليمنية بين الحين والآخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على أهداف حيوية تابعة للكيان الإسرائيلي، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.