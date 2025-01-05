الأسيرة الإسرائيلية ليري الباج تخاطب الصهاينة: هل تريدون قتلنا؟

العالم - فلسطين

وفي رسالتها لحكومة "نتيناهو"، قالت الأسيرة " ليري الباج" :" أسألكم يا حكومة إسرائيل, حقاً أريد أن أسألكم, هل تريدون قتلنا؟".

وأضافت:" نحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا، العالم بدأ ينسانا ولا يهتم بمعاناتنا".

أما في رسالتها لوزير حرب "كاتس"، قالت:" انظر في عيني أبي وقل له إنه وأمي لن يعانقا ابنتهما".

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في حين وجهت كلمة للإسرائيليين، قائلة:" إذا كان أحباؤكم هم من في الأسر فهل كانت الحرب ستستمر؟، بقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا".

والأسيرة "الإسرائيلية" ليري الباج، تعرضت لعملية قصف من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، العام الماضي 2023م، قال عقبها الناطق باسم القسام "أبو عبيدة":" بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة.. فيما لا يزال الخطر محدقاً بحياة أسيرة أخرى كانت معها".